У Львові створили сайт для утилізації сміття

У Львові розробили інтерактивний сайт Garbage31, який допомагає сортувати сміття.
На ньому зібрана інформація про способи сортування речей, які використовуються щодня (пакети, упаковки від різних продуктів), а також їх вплив на навколишнє середовище.
Також на сайті є карта, на якій вказані пункти прийому вторсировини або підприємства, які беруть певний вид сировини.
Garbage31 отримав таку назву в зв'язку з тим, що одна людина за своє життя в середньому виробляє 31 тонну сміття, більшу частину якого можна відправити на повторну переробку.
На сайті можна дізнатися про понад 30 предметів: батарейки, упаковки від соку, молока, скляні та пластикові пляшки, лампочки, друковану продукцію, коробки від піци, фольги та інше.
Як повідомляє "Обозреватель", українців змусять сортувати сміття.
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