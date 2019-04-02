Во Львове снесут скандальную многоэтажку: фото дома

Во Львове демонтируют незаконно построенную многоэтажку на улице Лычаковская, 259. Власти города уже демонтировали крышу, сейчас проводится разрушение несущих конструкций.

Работы по демонтажу будут продолжаться от месяца до двух. Об этом, со ссылкой на начальника Лычаковского отдела государственной исполнительной службы ГУ юстиции во Львовской области Игоря Шургота, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочу отметить, что в истории Львова такой крупный объект сносят впервые. Земельный участок там находится в частной собственности и нет законного механизма, согласно которому можно было бы передать дом на частной территории в коммунальную собственность", — сообщил руководитель юридического отдела Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Львова Святослав Киндратив.

Как ранее писал OBOZREVATEL, во Львове на улице Стрыйской снесли 30-метровую стелу Монумента славы. Демонтировать часть памятника решили из-за того, что стела находится в аварийном состоянии.

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