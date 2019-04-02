У Львові знесуть скандальну багатоповерхівку: фото будинку

У Львові демонтують незаконно побудовану багатоповерхівку на вулиці Личаківська, 259. Влада міста вже демонтувала дах, зараз проводиться руйнування несучих конструкцій.

Роботи з демонтажу триватимуть від місяця до двох. Про це, з посиланням на начальника Личаківського відділу державної виконавчої служби ГУ юстиції у Львівській області Ігоря Шургота, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хочу зазначити, що в історії Львова такий великий об'єкт зносять вперше. Земельна ділянка там перебуває у приватній власності й немає законного механізму, згідно з яким можна було б передати будинок на приватній території в комунальну власність", — повідомив керівник юридичного відділу Інспекції державного архітектурно- будівельного контролю Львова Святослав Кіндратів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Львові на вулиці Стрийській знесли 30-метрову стелу Монумента слави. Демонтувати частину пам'ятника вирішили через те, що стела перебуває в аварійному стані.

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