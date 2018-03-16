Во Львове появятся 50 новых троллейбусов

Львовский горсовет, КП "Львовэлектротранс" и Европейский банк реконструкции и развития подписали договор о намерениях кредитного финансирования для закупки 50 новых троллейбусов.

Как сообщает Zaxid.net, речь идет о 15 млн евро кредита на 13 лет и 2 млн грантовых средств.

По словам представителя ЕБРР Дениса Гаевого, тендер на закупку троллейбусов завершат летом, новый транспорт может начать работу осенью 2018 года.

Также отмечается, что условия кредитного договора должен утвердить Львовский горсовет на сессии.

Кроме троллейбусов, планируют модернизировать два депо и изношенные элементы контактной сети.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве построят новую трамвайную линию.