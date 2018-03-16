У Львові з'являться 50 нових тролейбусів

Львівська міськрада, КП "Львівелектротранс" і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали договір про наміри кредитного фінансування для закупівлі 50 нових тролейбусів.

Як повідомляє Zaxid.net мова йде про 15 млн євро кредиту на 13 років і 2 млн грантових коштів.

За словами представника ЄБРР Дениса Гайового, тендер на закупівлю тролейбусів завершать влітку, новий транспорт може почати роботу восени 2018 року.

Також зазначається, що умови кредитного договору повинна затвердити Львівська міськрада на сесії.

Крім тролейбусів, планують модернізувати два депо і зношені елементи контактної мережі.

Як повідомляв "Обозреватель", в Києві побудують нову трамвайну лінію.