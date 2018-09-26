ВНО-2019: озвучены даты и условия тестирования

В Украине приказом Министерства образования и науки от 22 августа № 931 урегулировали проведение внешнего независимого оценивания на 2019 год, которое пройдет с 20 мая по 12 июня.

В соответствии с приказом, пишет Testportal, каждый участник получит право пройти тесты максимум по четырем учебных предметам. В общем же ВНО будет проходить по одиннадцати учебным предметам: украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Выпускникам старшей школы заведений общего среднего образования результаты ВНО по трем учебным предметам будут зачтены, как результаты государственной итоговой аттестации. Эти участники должны обязательно сдать:

украинский язык и литературу;

математику или историю Украины (на выбор);

еще один предмет из списка (на выбор).

Выпускники учреждений общего среднего образования, желающих, чтобы результат ВНО по иностранному языку им был засчитан, как оценка за государственную итоговую аттестацию, при этом изучают этот язык на стандартном или академическом уровне, получат оценку по результатам выполнения заданий академического уровня. Выпускники, которые изучают иностранный язык на профильном уровне, получат оценку по результатам выполнения заданий академического и профильного уровней.

Отмечается, что в 2019 году ВНО по украинскому языку и литературе, а также математике или истории Украины будут проходить ученики учреждений профессионального, высшего образования, которые в этом же году завершат получения полного общего среднего образования. Таким участникам результаты тестирования будут зачислены, как оценки по государственной итоговой аттестации по образовательному уровню полного общего среднего образования.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по результатам ВНО школы Запорожья заняли пятое место с конца во всеукраинском рейтинге.