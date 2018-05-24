У Дніпрі розгорілася "сміттєва" суперечка

У Дніпрі приступили до заміни старих сміттєвих баків на нові, які обладнані пристроєм для підняття кришки.

Однак городяни не впоралися з інновацією і почали псувати мусорки, повідомив мер міста Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

"Уже кілька днів комунальники розставляють по місту нові сміттєві контейнери. Так люди почали кидати сміття не всередину, а складати на кришку зверху. Тому, що не знають, як натиснути педальку", - написав він і опублікував фото.

Філатов підкреслив, що не може поставити до кожного смітника працівника міськвиконкому з інструкцією або провести масове навчання у дворах.

Користувачі під постом почали роздавати поради: "Наклейка з "інструкцією" повинна вирішити проблему", "Потрібно просто наклейки приклеїти з написом "Відкривається педалькой внизу".

"Починайте людей штрафувати, як, наприклад, у Відні і відразу швидко порозумнішають. Найцікавіше, що майже всі наші співвітчизники в Європі їздять і паркуються по правилам, сміття сортують", - зазначив Андрій Чечот.

Крім того, заступник мера Дніпра Михайло Лисенко опублікував на своїй сторінці в Facebook фото чотирьох нових баків, на яких вже вкрали колеса.

"Вбивати? Вішати? Будувати концтабору?" - задався жартома він питанням.

Як повідомляв CityOboz, в Дніпрі взялися за демонтаж "наливайок".