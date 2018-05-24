14 круизов за сезон: Днепр заполонили западные туристы

23 мая впервые за четыре года в речной порт Днепра прибыл большой круизный корабль. Проведя день в городе, зарубежные туристы отправятся в Запорожье, Херсон и Одессу. Всего за сезон таких кораблей будет 14. Об этом сообщает "Наше місто".

В городе иностранцы сталкиваются с проблемой отсутствия англоязычных гидов, поэтому местных жителей, владеющих контактами таких специалистов, призывают обращаться в "Агентство развития Днепра". Кроме того, горожан просят предлагать новые интересные локации для экскурсий.

nashemisto.dp.ua

“Сейчас в Днепре они только экскурсанты, а не туристы, так как проводят у нас день и в полночь отправляются на Запорожье, и дальше до Херсона и Одессы. Предлагайте интересные локации, возможно, новые, которые можно посетить в течении двух-трех часов. English friendly в городе – также пишите. Для туристических услуг – это будет тренировка боем“, — говорит руководитель туристического направления “Агентства развития Днепра“ Анна Коледа.

Как сообщается, всего запланировано 14 круизов за сезон с более чем 150 американцами, канадцами и австралийцами на каждом борту.

Как писал CityOboz, в Днепре запретили продажу алкоголя в ночное время.