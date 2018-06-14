У зоопарку Межигір'я похвалилися поповненням: відео

13 червня в зоопарку Національного парку "Межигір'я" народилося оленя.

Про це у своєму Facebook повідомив біолог Сергій Григор'єв, опублікувавши відео.

"У Кузиної подруги сарни Касі народився малюк", - написав він і зазначив, що близько до тварини підійти не зміг.

"Вольєр великий, а Кася обережна", - додав Сергій Григор'єв.

Сарна - тварина з родини оленів, що мешкають на території Євразії. Мисливці її часто називають дикої козою.

Як повідомляв CityOboz, в середині травня в бердянському зоопарку "Сафарі" народився капуцин .