У зоопарку Межигір'я похвалилися поповненням: відео

13 червня в зоопарку Національного парку "Межигір'я" народилося оленя.
Про це у своєму Facebook повідомив біолог Сергій Григор'єв, опублікувавши відео.
"У Кузиної подруги сарни Касі народився малюк", - написав він і зазначив, що близько до тварини підійти не зміг.
"Вольєр великий, а Кася обережна", - додав Сергій Григор'єв.
Сарна - тварина з родини оленів, що мешкають на території Євразії. Мисливці її часто називають дикої козою.
Як повідомляв CityOboz, в середині травня в бердянському зоопарку "Сафарі" народився капуцин .