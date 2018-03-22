В Запорожье благоустроят парки 

Коммунальные службы приступили к благоустройству ландшафтного парка "Вознесеновский", парков Победы, Металлургов, Энергетиков.

Как сообщает пресс-служба горсовета, там проводится ремонт малых архитектурных форм – лавочек, урн, детского и спортивного оборудования, других конструкций.

Также территории очищают от мусора и обустраивают грунт вдоль бордюров.

Кроме того, коммунальщики позаботятся об эстетической привлекательности парков. В них будут разбиты клумбы и высажены цветы – газании, ценеразии, сальвии, петунии, тагетисы и другие.

В парке Победы появится клумба "Веночек" из тюльпанов и гиацинтов. Еще один цветник обустроят при входе со стороны трамвайной остановки и у стелы.

В ландшафтном парке "Вознесеновский" обустроят семь красочных клумб из роз и тюльпанов.

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