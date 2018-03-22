У Запоріжжі приступили до благоустрою парків

Комунальні служби приступили до благоустрою ландшафтного парку "Вознесенівський", парків Перемоги, Металургів, Енергетиків.

Як повідомляє прес-служба міськради, там проводиться ремонт малих архітектурних форм - урн, дитячого та спортивного обладнання, інших конструкцій.

Також території очищають від сміття і облаштовують грунт уздовж бордюрів.

Крім того, комунальники подбають про естетичної привабливості парків. У них будуть розбиті клумби і висаджені квіти - газаніі, ценеразіі, сальвії, петунії, тагетіси і інші.

У парку Перемоги з'явиться клумба "Віночок" з тюльпанів і гіацинтів. Ще один квітник облаштують при вході з боку трамвайної зупинки і біля стели.

У ландшафтному парку "Вознесенівський" облаштують сім барвистих клумб з троянд і тюльпанів.

Раніше CityOboz повідомляв, яким буде парк Партизанської Слави в Києві.