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В Украине предложили отменить Яблочный Спас: в чем причина

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Яблочный Спас в Украине уже давно надо отменить.

Об этом заявил священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко, передает "Апостроф".

"Знаете, мне кажется, что Яблочный Спас уже давно надо отменить. Для этого есть несколько причин: богословская, календарная, климатическая и, наверное, даже потребительская", - подчеркнул он.

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По его словам, это праздник не в честь яблок. Его значение открывает слово "спас" – это праздник в честь Спасителя. "В августе у нас три Спаса, и Яблочный является вторым из них. Это праздник Преображения Господня, и с богословской, церковной точки зрения никакой связи между Спасом и яблоками, между Христом и яблоками нет", - сказал Коваленко.

При этом он предлагает переименовать праздник.

"Поэтому мне и кажется, что стоит несколько изменить название этого праздника. Можно вернуться к классическому названию – День Преображения Господня, можно использовать второе название – Второй Спас, а можно применять обновленное название – Фруктовый Спас", - подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATELрассказывал о народных приметах на Яблочный Спас и о том, какие традиции связанные с этим праздником существуют.

Место
Украина
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
21 век же!?
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Heir
Heir
Бредятина.
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Кузнецова Тамара
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Долженко Геннадий
Долженко Геннадий
Кузнецова Тамара, комментарий по теме))
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