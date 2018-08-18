В Україні запропонували скасувати Яблучний Спас: у чому причина

Яблучний Спас в Україні вже давно треба скасувати.

Про це заявив священнослужитель, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко, передає "Апостроф".

"Знаєте, мені здається, що Яблучний Спас вже давно треба скасувати. Для цього є кілька причин: богословська, календарна, кліматична і, напевно, навіть споживча", - підкреслив він.

За його словами, це свято не в честь яблук. Його значення розкриває слово "врятував" - це свято на честь Спасителя. "У серпні у нас три Спаси, і Яблучний є другим із них. Це свято Преображення Господня, і з богословської, церковної точки зору ніякого зв'язку між Спасом і яблуками, між Христом і яблуками немає", - сказав Коваленко.

При цьому він пропонує перейменувати свято.

"Тому мені і здається, що варто дещо змінити назву цього свята. Можна повернутися до класичної назви - День Преображення Господнього, можна використовувати другу назву - Другий Спас, а можна застосовувати оновлену назву - Фруктовий Спас", - підкреслив він.

Раніше OBOZREVATELрозповідав про народні прикмети на Яблучний Спас і про те, які традиції пов'язані з цим святом існують.