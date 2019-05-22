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В центре Киева появится новый национальный памятник: что известно

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Министр культуры Евгений Нищук заявил, что участок найденной древней улицы времен Киевской Руси на Почтовой площади в Киеве признан памятником национального значения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 мая. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В центре Киева появится новый национальный памятник: что известно

glavcom.ua

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"Почтовая Площадь - уникальный центр Украины-Руси. Отныне "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева", а в народе просто "Почтовая" стал памятником археологии и истории национального значения. Спасибо коллегам по Правительству и лично премьеру Владимиру Гройсману за понимание и поддержку этого важного вопроса", - написал Нищук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети недавно появились дореволюционные фото Киева, сделанные в XIX веке фотографом Францем де Мазером, который искал интересные ракурсы.

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Тема
Kyiv.City
Персона
Евгений Нищук
Место
УкраинаКиев
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Смешно бандеры нацисты, к вам оккупантам это какое имеет отношение? Это не ваша история чурки)))
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