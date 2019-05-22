В центре Киева появится новый национальный памятник: что известно

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что участок найденной древней улицы времен Киевской Руси на Почтовой площади в Киеве признан памятником национального значения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 мая. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

glavcom.ua

"Почтовая Площадь - уникальный центр Украины-Руси. Отныне "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева", а в народе просто "Почтовая" стал памятником археологии и истории национального значения. Спасибо коллегам по Правительству и лично премьеру Владимиру Гройсману за понимание и поддержку этого важного вопроса", - написал Нищук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети недавно появились дореволюционные фото Киева, сделанные в XIX веке фотографом Францем де Мазером, который искал интересные ракурсы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!