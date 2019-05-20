"Приравнивается к убийству": выходка автохама в Киеве разозлила сеть

В сети появилось видео с автохамом в Киеве, который отказался пропускать скорую помощь.

"Вот так в Киеве "пропускают" скорую помощь. Давайте прославим данного водителя # АА8816РВ на всю страну. Максимальный репост. Возможно на него обратит внимание Национальная полиция и он получит свой заслуженный "приз", — написали на странице сообщества Kyiv 103 inform в Facebook.

Автохам в Киеве Скрин с видео

Водитель не пропустил скорую Скрин с видео

"Данное поведение водителя приравнивается к убийству. Тут не права надо забирать, а свободу. Авто на аукцион, вырученные деньги на покупку оборудования для скорой помощи", — написал один из подписчиков в комментариях.

Отметим, что согласно КУоАП ст. 122 части 3, не пропуск скорой помощи влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен.

Если же непредоставление преимущества в движении повлекло создание аварийной ситуации, то, согласно КУоАП ст. 122 части 4, взыскание будет составлять 680 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Житомирской трассе водитель грузовика заблокировал остановку общественного транспорта. Людям, которые ждали автобус, пришлось выходить на проезжую часть,

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