ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

"Приравнивается к убийству": выходка автохама в Киеве разозлила сеть

23.4тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео с автохамом в Киеве, который отказался пропускать скорую помощь.

"Вот так в Киеве "пропускают" скорую помощь. Давайте прославим данного водителя # АА8816РВ на всю страну. Максимальный репост. Возможно на него обратит внимание Национальная полиция и он получит свой заслуженный "приз", — написали на странице сообщества Kyiv 103 inform в Facebook.

Автохам в Киеве

Автохам в Киеве

Скрин с видео

Новости
"Я на пять минут": автохам устроил дерзкую выходку в Киеве
Водитель не пропустил скорую

Водитель не пропустил скорую

Скрин с видео

"Данное поведение водителя приравнивается к убийству. Тут не права надо забирать, а свободу. Авто на аукцион, вырученные деньги на покупку оборудования для скорой помощи", — написал один из подписчиков в комментариях.

Отметим, что согласно КУоАП ст. 122 части 3, не пропуск скорой помощи влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен.

Если же непредоставление преимущества в движении повлекло создание аварийной ситуации, то, согласно КУоАП ст. 122 части 4, взыскание будет составлять 680 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Житомирской трассе водитель грузовика заблокировал остановку общественного транспорта. Людям, которые ждали автобус, пришлось выходить на проезжую часть,

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
84
5
Смешно
2
Интересно
55
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oldie Mr
Oldie Mr
Щоб ти здох (здохла), гнида!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Марченко Виталий
Марченко Виталий
да неее пидрило
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Chesny Victor
Chesny Victor
Ишак.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения