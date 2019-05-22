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У центрі Києва з'явиться новий національний пам'ятник: що відомо

1.8тЧитати матеріал російською

Міністр культури Євген Нищук заявив, що ділянку знайденої стародавньої вулиці часів Київської Русі на Поштовій площі у Києві визнано пам'яткою національного значення.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 22 травня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

У центрі Києва з'явиться новий національний пам'ятник: що відомо

glavcom.ua

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"Поштова Площа — унікальний осередок України-Руси. Відтепер "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва", а в народі просто "Поштова" стала пам’яткою археології та історії національного значення. Дякую колегам по Уряду і особисто прем’єру Володимиру Гройсману за розуміння та підтримку цього важливого питання", — написав Нищук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі нещодавно з'явилися дореволюційні фото Києва, зроблені у XIX столітті фотографом Францем де Мазером, який шукав цікаві ракурси.

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Тема
Kyiv.City
Особа
Євген Нищук
Місце
УкраїнаКиїв
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Смешно бандеры нацисты, к вам оккупантам это какое имеет отношение? Это не ваша история чурки)))
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