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В центре Харькова поймали огромную рептилию: фотофакт

2.8тЧитать новость на украинском

В центре Харькова на глазах у посетителей ресторана словили огромную игуану. Как оказалось, рептилия по кличке Боня сбежала из террариума, в котором жила, еще сутки назад.

Все это время игуана бродила по центру города, а ее хозяйка, ветеринар Анна Степаненко, занималась поисками, пишет "ГородХ".

К поискам девушка подключила различные зоологические организации и, даже, полицию.

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Отыскали рептилию в центре города, недалеко от Планетария. В доказательство того, что игуана нашлась, Степаненко опубликовала ее фото в террариуме.

По словам хозяйки, ловили Боню на глазах посетителей одного из ресторанов.

Ранее CityOboz рассказывал, что в многоэтажке под Харьковом поселились летучие мыши.

Тема
Kharkiv.City
Место
УкраинаХарьков
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