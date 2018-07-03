В многоэтажке под Харьковом поселилась семья "вампиров"

В поселке Солоницевка Харьковской области в стене многоэтажки нашли 16 детенышей летучей мыши.

Как сообщает пресс-служба "Фельдман экопарка", малышей-нетопырей отправили в центр реабилитации рукокрылых.

"Рабочие замазали трещину с внешней стороны фасада здания. Как потом оказалось, в ней жила колония рукокрылых. Это обнаружилось, когда в квартиру с другой стороны щели стали выползать летучие мыши – сперва взрослые особи, которых жильцы сразу выпустили на улицу, а через день — малыши. Их люди бережно собрали и передали в наш центр", - рассказала руководитель центра Алена Прилучная.

По словам сотрудников экопарка, детеныши были отлучены от родителей очень рано и без человеческой помощи они не выживут.

Зоологи отмечают, что такое количество маленьких нетопырей к ним поступило впервые.

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