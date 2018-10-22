В Одесі помітили навалу медуз: лякаючі фото

На одеському узбережжі спостерігається величезна кількість медуз. Особливо багато їх в акваторії Одеського порту в районі 15 і 16 причалів.

Колір медуз — від молочного до синього із червонуватим відтінком. Зустрічаються особини діаметром до 30 сантиметрів. Про це повідомляє "Думська".

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото яскравої і барвистої осінньої Одеси. Незважаючи на те, що туристичний сезон уже закінчився — у цьому місті багатолюдно. Центральні вулиці можна застати порожніми тільки рано вранці. Останні теплі дні осені багато хто намагається провести на пляжі. А деякі сміливці навіть купаються у морі.