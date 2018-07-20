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В Никополе решили напугать украинцев социальной рекламой: получился скандал

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Фото украинской журналистки Екатерины Пановой использовали для наружной рекламы в Никополе. На снимке, который был сделан для обложки польского издания Newsweek, она изображена в процессе уборки. Также на билборде написали: "Ты все еще хочешь в Польшу?".

Девушка намерена судиться с рекламным агентством. О неприятном инциденте журналистка сообщила в Facebook.

"Обидно за никопольчанок, которых пугают мной. Я-то живу в Майами, в доме с бассейном и подстриженным газоном. И у меня свой бизнес - нет, не уборка, а сайт для тех, кто иммигрировал или хочет иммигрировать в США", - говорится в сообщении.

Если девушке удастся выиграть суд, деньги она отдаст на благотворительность.

Как ранее писал CityOboz, в Николаеве водитель маршрутки избил пассажиров.

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