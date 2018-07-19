"Как смертники": в Николаеве водитель маршртуки избил пассажиров

В Николаеве водитель маршрутки № 29 избил пассажиров, сделавших ему замечание за слишком быструю езду (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, один из пассажиров сделал водителю замечание, что он едет очень быстро и попросил ехать аккуратнее. Водитель остановил маршрутку на остановке "Улица Инженерная" и сказал, чтобы из салона вышел тот, кто сделал замечание, а иначе дальше он ехать не будет, сообщили "Новости-N".

Пассажиры возразили водителю, а одна из женщин подошла к табличке, на которой была информация о контактах перевозчика. Водитель якобы снял эту табличку и начал бить ею пассажирку. Когда ему сделали замечание, он набросился на недовольного мужчину, и начал выталкивать из салона автомобиля. В итоге завязалась драка, в результате которой пассажиру разбили лицо.

По словам самого потерпевшего, которого зовут Александр, маршрутка ехала по городским улицам слишком быстро - свыше 80 км/час. Пассажиры начали возмущаться и просить водителя ехать потише. Однако он лишь огрызнулся. Александр подошел к водителю и повторил просьбу, после чего тот остановил машрутку и потребовал, чтобы Александр покинул салон. После отказа водитель несколько раз ударил его кулаком, разбив лицо до крови.

Видео драки

Слова Александра подтверждают и другие пассажиры маршрутки. В частности, женщина по имени Ирина рассказала, что из-за скорости на поворотах автобус заносило, пассажиры с трудом удерживали равновесие, стоящим приходилось держаться за поручни обеими руками.

"Мы чувствовали себя как смертники", -отметила Ирина.

Кроме того, женщина рассказала, что водитель все время выражался в адрес пассажиров нецензурной бранью. Что касается драки, то Ирина добавила, что водитель "буквально замесил несчастного пассажира", ударив его не менее 10 раз. По ее словам, весь пол в маршрутке забрызган кровью. В то же время некоторые отметили, что от пострадавшего был слышен запах спиртного.

У самого водителя иная версия происшедшего. По его словам, один из пассажиров, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя неадекватно, приставать к нему с необоснованными претензиями "то слишком быстро едем, то слишком медленно". Водитель утверждал, что остановился и потребовал от пассажира, чтобы тот покинул маршрутку. Пассажир якобы отказался и в ходе перепалки ударил его. В ответ водитель также нанес удар - по его словам, всего один.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черноморске на Одесщине мужчина в маршрутке жестоко избил пассажиров, среди которых была и женщина.