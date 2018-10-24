МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

''Сидя на крыше, бил ногами по капоту'': в Киеве авто сбило ребенка в пешеходной зоне

5.4тЧитать материал на украинском

В среду, 24 октября, в Святошинском районе Киева на бульваре Ромена Роллана заметили автомобиль Volkswagen, который на высокой скорости ехал по пешеходной зоне, а на его крыше сидел мужчина и бил ногами по капоту авто.

Об этом сообщил Киев Оперативный в Facebook и прикрепил соответствующее видео.

Новости
Киев впереди всех: озвучены шокирующие данные о пьяных ДТП в Украине

"Что-то непонятное происходило сегодня на Ромена Роллана: сидя на крыше, парень бил ногами по капоту Volkswagen, который мчал по пешеходной зоне", - говорится в сообщении.

"Началось все на бульваре Кольцова (ЖК "Парковый") он или угнал машину, или не понятно что! Тот прыгнул на машину! И водитель на скорости пытался его сбросить!", - рассказала очевидец происшествия в комментарии OBOZREVATEL.

Кроме того, в социальных сетях свидетели инцидента рассказали о случившемся: водитель автомобиля сбил ребенка в пешеходной зоне.

"Как говорят очевидцы. Он (водитель, - ред.) возле АТБ сбил девочку. А на капоте - то папа той девочки, он его у нас во дворе добивал", - пишет киевлянин Игорь Дега.

По словам мужчины, во дворе по Кольцова, 24, произошла драка между отцом сбитой девочки и водителем, их разняли прохожие.

"Водила на ногах еле стоял. Возле остановки скоростного тут ещё час разбирались. Лицо там, конечно, было похоже на бифштекс. Папу понять можно", - добавил Дега.

По его словам, девочка жива, ее забрали на карете скорой помощи.

''Сидя на крыше, бил ногами по капоту'': в Киеве авто сбило ребенка в пешеходной зоне

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, 23 октября произошло масштабное ДТП, в котором было повреждено более 20 автомобилей.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги