У Миколаєві сталася масова бійка в тролейбусі: відео

В одному з тролейбусів Миколаєва сталася масова бійка між пасажирами. При цьому транспортний засіб продовжував рух.

Відео конфлікту розміщено на Youtube-каналі "pedro pedro". У бійці брали участь приблизно 6 осіб.

Учасниками бійки стали жінка, яка знімає відео, і її донька, а також ще двоє чоловіків і жінка. Автор ролика також повідомляє, що спровокувала бійку водій тролейбуса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Дніпрі на вулиці Казакова з пневматичної зброї розстріляли тролейбуси №16 та 21. Крім них, постраждала ще й маршрутка №124. Рух в обидві сторони проспекту Гагаріна було зупинено.