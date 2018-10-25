Ми на Facebook
МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

У Миколаєві сталася масова бійка в тролейбусі: відео

20.8тЧитати матеріал російською

В одному з тролейбусів Миколаєва сталася масова бійка між пасажирами. При цьому транспортний засіб продовжував рух.

Відео конфлікту розміщено на Youtube-каналі "pedro pedro". У бійці брали участь приблизно 6 осіб.

У Миколаєві сталася масова бійка в тролейбусі: відео
Новини
''Сидячи на даху, бив ногами по капоту'': в Києві авто збило дитину в пішохідній зоні

Учасниками бійки стали жінка, яка знімає відео, і її донька, а також ще двоє чоловіків і жінка. Автор ролика також повідомляє, що спровокувала бійку водій тролейбуса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Дніпрі на вулиці Казакова з пневматичної зброї розстріляли тролейбуси №16 та 21. Крім них, постраждала ще й маршрутка №124. Рух в обидві сторони проспекту Гагаріна було зупинено.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
23
Смішно
4
Цікаво
6
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги