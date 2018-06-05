В Мариуполе изуродовали надгробия XVIII века на еврейском кладбище. Фотофакт

В Мариуполе вандалы повредили могилы XVIII века на старом еврейском кладбище, которое является одним из самых древних мест захоронений на территории города.

По словам местного жителя, злоумышленники приходят сюда охотиться за металлом, сообщает местный сайт.

"В поисках легкой наживы преступники срывают бетонные плиты и достают металлические уголки. Отрывают также нержавеющие таблички на более новых могилах", - отметил он.

Также недавно был зафиксирован вопиющий случай на этом кладбище — воры разрыли могилу в поисках украшений и драгоценностей.

При этом полицейским удалось поймать вандалов.

"Следователи фотографировали их тут, описывали все", - рассказал местный житель. В полиции добавили, что уголовное производство пока не открыто, однако предварительно действия злоумышленников можно квалифицировать по ст. 297.

Как сообщал CityOboz, в сеть попали уникальные архивные фото Мариуполя в годы II мировой войны.