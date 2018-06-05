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У Маріуполі спотворили надгробки XVIII століття на єврейському кладовищі. Фотофакт

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У Маріуполі вандали пошкодили могили XVIII століття на старому єврейському кладовищі, яке є одним з найдавніших місць поховань на території міста.

За словами місцевого жителя, зловмисники приходять сюди полювати за металом, повідомляє місцевий сайт.

"У пошуках легкої наживи злочинці зривають бетонні плити і дістають металеві куточки. Відривають також нержавіючі таблички на новіших могилах", - зазначив він.

Також недавно був зафіксований жахливий випадок на цьому кладовищі - злодії розрили могилу в пошуках прикрас і коштовностей.

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При цьому поліцейським вдалося зловити вандалів.

"Слідчі фотографували їх тут, описували все", - розповів місцевий житель. У поліції додали, що кримінальне провадження поки не відкрито, однак попередньо дії зловмисників можна кваліфікувати за ст. 297.

Як повідомляв CityOboz, в мережу потрапили унікальні архівні фото Маріуполя в роки II світової війни.

Тема
Mariupol.City
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