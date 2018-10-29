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В Крыму почтят память Караченцова: подробности

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В аннексированном Крыму хотят назвать улицу или установить памятный знак в честь российского актера Николая Караченцова, который умер в пятницу, 26 октября. Такое решение приняли власти Коктебеля.

Об этом сообщила глава администрации поселка Валентина Прохоренко, пишет издание "Крым Реалии". По ее словам увековечивание памяти Караченцова сможет поднять туристическую популярность Коктебеля.

В Крыму почтят память Караченцова: подробности
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"У нас есть участки, где еще нет наименований улиц, так что не факт, что речь идет о переименовании какой-то улицы. А памятный знак, возможно, будет установлен в Тихой бухте, где проходили съемки фильма "Человек с бульвара Капуцинов", - говорит Прохоренко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, актер Николай Караченцов за несколько недель до смерти оставил своим родственникам завещание, согласно которому они получат щедрое наследство: квартиры, особняк и автомобили.

Персона
Николай Караченцов
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