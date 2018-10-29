В Крыму почтят память Караченцова: подробности

В аннексированном Крыму хотят назвать улицу или установить памятный знак в честь российского актера Николая Караченцова, который умер в пятницу, 26 октября. Такое решение приняли власти Коктебеля.

Об этом сообщила глава администрации поселка Валентина Прохоренко, пишет издание "Крым Реалии". По ее словам увековечивание памяти Караченцова сможет поднять туристическую популярность Коктебеля.

"У нас есть участки, где еще нет наименований улиц, так что не факт, что речь идет о переименовании какой-то улицы. А памятный знак, возможно, будет установлен в Тихой бухте, где проходили съемки фильма "Человек с бульвара Капуцинов", - говорит Прохоренко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, актер Николай Караченцов за несколько недель до смерти оставил своим родственникам завещание, согласно которому они получат щедрое наследство: квартиры, особняк и автомобили.