В Криму вшанують пам'ять Караченцова: подробиці

В анексованому Криму хочуть назвати вулицю або встановити пам'ятний знак на честь російського актора Миколи Караченцова, який помер у п'ятницю, 26 жовтня. Таке рішення ухвалила влада Коктебеля.

Про це повідомила глава адміністрації селища Валентина Прохоренко, пише видання "Крим Реалії". За її словами увічнення пам'яті Караченцова зможе підняти туристичну популярність Коктебеля.

"У нас є ділянки, де ще немає найменувань вулиць, так що не факт, що йдеться про перейменування якоїсь вулиці. А пам'ятний знак, можливо, буде встановлений в Тихій бухті, де відбувалися зйомки фільму "Людина з бульвару Капуцинів", — каже Прохоренко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, актор Микола Караченцов за кілька тижнів до смерті залишив своїм родичам заповіт, згідно з яким вони отримають щедру спадщину: квартири, особняк і автомобілі.