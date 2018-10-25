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В Киеве закрыли одну из станций метро: что произошло

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Сегодня утром, 25 октября, временно закрыли станцию киевского метрополитена “Красный хутор”. О причинах закрытия пока неизвестно.

Об открытии станции будет сообщено позже, пишет издание "Вечерний Киев".

В Киеве закрыли одну из станций метро: что произошло
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"Организовано движение поездов от станции "Сырец" до станции "Бориспольская", - сообщают пассажирам в вагонах метро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в понедельник, 22 октября, в метро Киева около 10 человек пострадали от распыления неизвестного вещества. Люди спускались по эскалатору на платформу, и вдруг у них начало першить в горле, стало трудно дышать и начался сильный кашель и головокружение. Очевидцы рассказали, что людей охватила паника, они побежали против движения эскалатора и перепрыгивали на смежные ступеньки.

Тема
Kyiv.City
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