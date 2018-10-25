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У Києві раптово закрили одну зі станцій метро

5.6тЧитати матеріал російською

Сьогодні вранці, 25 жовтня, тимчасово закрили станцію київського метрополітену "Червоний хутір". Про причини закриття поки невідомо.

Про відкриття станції повідомлять пізніше, пише видання "Вечірній Київ".

У Києві раптово закрили одну зі станцій метро
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"Організовано рух поїздів від станції "Сирець" до станції "Бориспільська", — повідомляють пасажирам у вагонах метро.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у понеділок, 22 жовтня, у метро Києва майже 10 осіб постраждали від розпилювання невідомої речовини. Люди спускалися ескалатором на платформу, як раптом у них почало дерти в горлі, стало важко дихати і виникли сильний кашель та запаморочення. Очевидці розповіли, що людей охопила паніка, вони побігли проти руху ескалатора і перестрибували на суміжні сходинки.

Тема
Kyiv.City
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