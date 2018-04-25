В Киеве внезапно отключили воду: названы адреса 

В Киеве 25 апреля несколько жилых домов отключили от водоснабжения.

Как сообщила пресс-служба "Киевводоканала", аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией 15 повреждений сетей холодного водоснабжения. Их зафиксировала главная диспетчерская.

В частности, временно отсутствует водоснабжение по следующим адресам:

ул. Белорусская, 34; ул. Военный проезд, 6, 8, 8-А; Железнодорожное шоссе, 9, 13, 25, 31, 39, 45-А, 47, 49, 51, 57, 61; ул. Бойчука, 36; бул. Дружбы народов, 6, 6-А, 6-Б, 8, 4, 10, 10-А, 12-А; ул. Туполева, 16-В, 16-Г.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине подорожают горячая вода.