В Киеве пройдет выставка тюльпанов 

В Киеве на Певческом поле с 20 апреля по 27 мая состоится выставка тюльпанов "Вокруг света".
Как говорится на странице мероприятия в Facebook, организаторы приглашают к сотрудничеству ландшафтных дизайнеров и флористов.
Всем, кто занимается садовым дизайном, реализует растения или садовую технику и декор, предлагают заполнить анкету и принять участие в фестивале.
Флористы смогут получить замечательную возможность представить свою продукцию на территории Печерского ландшафтного парка.
Как сообщал CityOboz, в Одессе состоится "Юморина".
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