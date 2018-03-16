В Киеве пройдет выставка тюльпанов 

В Киеве на Певческом поле с 20 апреля по 27 мая состоится выставка тюльпанов "Вокруг света".

Как говорится на странице мероприятия в Facebook, организаторы приглашают к сотрудничеству ландшафтных дизайнеров и флористов.

Всем, кто занимается садовым дизайном, реализует растения или садовую технику и декор, предлагают заполнить анкету и принять участие в фестивале.

Флористы смогут получить замечательную возможность представить свою продукцию на территории Печерского ландшафтного парка.

Как сообщал CityOboz, в Одессе состоится "Юморина".