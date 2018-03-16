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В Киеве пройдет выставка тюльпанов 

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В Киеве на Певческом поле с 20 апреля по 27 мая состоится выставка тюльпанов "Вокруг света".

Как говорится на странице мероприятия в Facebook, организаторы приглашают к сотрудничеству ландшафтных дизайнеров и флористов.

Всем, кто занимается садовым дизайном, реализует растения или садовую технику и декор, предлагают заполнить анкету и принять участие в фестивале.

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Флористы смогут получить замечательную возможность представить свою продукцию на территории Печерского ландшафтного парка.

Как сообщал CityOboz, в Одессе состоится "Юморина".

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Kyiv.City
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