У Києві пройде виставка тюльпанів

У Києві на Співочому полі з 20 квітня по 27 травня відбудеться виставка тюльпанів "Навколо світу".
Як йдеться на сторінці заходу в Facebook, організатори запрошують до співпраці ландшафтних дизайнерів, флористів.
Всім, хто займається садовим дизайном, реалізує рослини або садову техніку і декор, пропонують заповнити анкету і взяти участь у фестивалі.
Флористи зможуть отримати чудову можливість представити свою продукцію на території Печерського ландшафтного парку.
Як повідомляв CityOboz, в Одесі відбудеться "Гуморина".
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