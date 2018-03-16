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У Києві пройде виставка тюльпанів

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У Києві на Співочому полі з 20 квітня по 27 травня відбудеться виставка тюльпанів "Навколо світу".

Як йдеться на сторінці заходу в Facebook, організатори запрошують до співпраці ландшафтних дизайнерів, флористів.

Всім, хто займається садовим дизайном, реалізує рослини або садову техніку і декор, пропонують заповнити анкету і взяти участь у фестивалі.

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Флористи зможуть отримати чудову можливість представити свою продукцію на території Печерського ландшафтного парку.

Як повідомляв CityOboz, в Одесі відбудеться "Гуморина".

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