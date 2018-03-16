Одесская "Юморина" представила программу

В Одессе с 28 марта по 1 апреля будет проходить традиционная ежегодная "Юморина".

Откроет праздник презентация выставки одесских карикатуристов во Всемирном клубе одесситов. Там же представят юмористическую карту Одессы.

В день смеха запланирован целый ряд увлекательных мероприятий - карнавальное шествие, выступления и награждения участников Международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада".

Также 1 апреля состоится шоу Лиги смеха, студии "95 квартал" и Верки Сердючки.

Праздничное шествие пройдет по улице Дерибасовской от Соборной площади до улицы Пушкинской и завершится на Екатерининской площади.

На Греческой площади будет ярмарка национальной кухни, на Приморском бульваре и в Городском саду организуют фотозоны и выставку автомобилей.

Кроме того, будет работать выставка декорированных машин, фотозона, караоке на Майдане и зооюморина.