День Святого Патрика: в городах Украины пройдут парады 

В городах Украины 17 марта пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню Святого Патрика - национальному празднику Ирландии.

В Киеве состоится парад с волынками, флейтами, барабанами и ирландскими танцами.

Маршрут шествия: парк Шевченко – ул. Владимирская – Золотые Ворота – Софийская площадь – Андреевский спуск – Контрактовая площадь. Финишируют участники возле памятника Григорию Сковороде.

В Одессе парад Святого Патрика начнется в 12:00 в Городском саду. Участники пройдут по Дерибасовской под аккомпанемент одесской группы Jolly's.

В Днепре предлагают встретиться в 15:00 у центрального входа в парк им. Шевченко и, приплясывая, маршировать под звуки скрипки, бубнов, тамбуринов в направлении центрального проспекта им. Яворницкого.

Финальное заведение, где завершится парад, пока не определено.

В Мукачево 17 марта помимо парада запланированы ирландские танцы, кельта кузнеца у моста через реку Латорица и ряд других приятных сюрпризов.

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