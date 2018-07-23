В Киеве пройдет трехдневный пивной марафон: расписание

С 3 по 5 августа на Певческом поле состоится Пивной Марафон. Гости смогут принять участие в пивных забегах, победить соперника в пивном армрестлинге, поразить всех игрой в Beer Pong, заняться эксклюзивной пивной йогой и открыть для себя новые грани пивоварения.
Развлекать посетителей буду популярные украинские диджеи.
Где: ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро "Арсенальная").
Цена: 100 гривен
Расписание Пивного марафона:
3 августа
16.00-16.30 Открытие фестиваля и регистрация на пивной марафон и Beer Pong.
17.00 Открытый мастер-класс по пивоварению.
17.30 Турнир по Beer Pong.
18.00 Презентация нового сорта пива.
18.20 Пивная йога
16.30, 17.30, 18.30 Презентация пивоварен.
18.00 Открытый мастер-класс по приготовлению пивных коктейлей.
18.00 Пивной марафон
17.00 -23.00 - DJ-сеты.
4 августа
12.00-12.30 Открытие фестиваля и регистрация на пивной батл и арм -реслинг
13.00 Открытый мастер-класс по пивоварению.
14.00 Пивной батл.
14.30 Презентация нового сорта пива.
15.00 Пивная йога.
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Презентация пивоварен.
16.00 Открытый мастер-класс по приготовлению пивных коктейлей.
18.00 Пивной арм-рестлинг.
20.00 Розыгрыш пива.
17.00 -23.00 - DJ-сеты.
5 августа
12.00-12.30 Открытие фестиваля и регистрация на пивную дегустацию.
13.00 Открытый мастер-класс по пивоварению.
14.00 Пивная дегустация.
14.30 Презентация нового сорта пива.
15.00 Пивная йога.
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Презентация пивоварен.
16.00 Открытый мастер-класс по приготовлению пивных коктейлей.
18.00 Пивной забег.
20.00 Розыгрыш пива.
17.00 -23.00 - DJ-сеты.
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