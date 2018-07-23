В Киеве пройдет трехдневный пивной марафон: расписание

С 3 по 5 августа на Певческом поле состоится Пивной Марафон. Гости смогут принять участие в пивных забегах, победить соперника в пивном армрестлинге, поразить всех игрой в Beer Pong, заняться эксклюзивной пивной йогой и открыть для себя новые грани пивоварения.

Развлекать посетителей буду популярные украинские диджеи.

Где: ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро "Арсенальная").

Цена: 100 гривен

Расписание Пивного марафона:

3 августа

16.00-16.30 Открытие фестиваля и регистрация на пивной марафон и Beer Pong.

17.00 Открытый мастер-класс по пивоварению.

17.30 Турнир по Beer Pong.

18.00 Презентация нового сорта пива.

18.20 Пивная йога

16.30, 17.30, 18.30 Презентация пивоварен.

18.00 Открытый мастер-класс по приготовлению пивных коктейлей.

18.00 Пивной марафон

17.00 -23.00 - DJ-сеты.

4 августа

12.00-12.30 Открытие фестиваля и регистрация на пивной батл и арм -реслинг

13.00 Открытый мастер-класс по пивоварению.

14.00 Пивной батл.

14.30 Презентация нового сорта пива.

15.00 Пивная йога.

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Презентация пивоварен.

16.00 Открытый мастер-класс по приготовлению пивных коктейлей.

18.00 Пивной арм-рестлинг.

20.00 Розыгрыш пива.

17.00 -23.00 - DJ-сеты.

5 августа

12.00-12.30 Открытие фестиваля и регистрация на пивную дегустацию.

13.00 Открытый мастер-класс по пивоварению.

14.00 Пивная дегустация.

14.30 Презентация нового сорта пива.

15.00 Пивная йога.

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Презентация пивоварен.

16.00 Открытый мастер-класс по приготовлению пивных коктейлей.

18.00 Пивной забег.

20.00 Розыгрыш пива.

17.00 -23.00 - DJ-сеты.

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