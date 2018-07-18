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Шовдарь или путря? Тест на знание украинской кухни

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Кулинария – такая же часть национального кода, как и музыка, живопись или архитектура. Все мы умеем варить борщ, знаем, как лепить вареники, и чем пампушки отличаются от галушек. Но украинская кухня – это намного больше, чем кулеш и караси в сметане.

Украинский ресторатор Дмитрий Борисов уже много лет развивает современную украинскую гастрономию, прививая украинцам забытую любовь к локальным продуктам и блюдам.

CityOboz вместе с Семьей ресторанов Дмитрия Борисова составил тест, который вдохновит вас на гастрономические открытия. Насколько хорошо вы знаете украинскую кухню? Давайте проверим!

 

 

Надеемся, наш тест на знание украинской кухни расширил ваши гастрономические познания и вдохновил на кулинарные эксперименты. Приятного аппетита!

Также рекомендуем взять на вооружение семь рецептов летних супов от Димы Борисова.

Персона
Дима Борисов
Объект
рецепт
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