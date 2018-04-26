70 театров из 30 городов: в Киеве проведут грандиозный фестиваль

Второй фестиваль украинского аматорского театра "День театра" 12-13 мая соберет в Киеве более 70 самодеятельных театров, более 700 актеров из 30 городов Украины

Шесть столичных театров будут принимать спектакли фестиваля: Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко, Киевский академический "Молодой театр", ТЮЗ Киевского академического "Театра на Липках", Киевский театр "Золотые Ворота", Украинский малый драматический театр и Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского Национальной оперетты Украины.

Программа предусматривает конкурсный показ театральных представлений без ограничений театрального жанра в номинациях в соответствии с видами театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр, хореографический театр.

Среди мероприятий фестиваля: проведение театральных практикумов, мастер-классов, круглых столов, творческие встречи с театральными деятелями.

Жюри состоит из признанных профессионалов, среди которых Виталий Малахов, Виктор Гирич, Анна Липковская, Андрей Белоус, Ольга Семешкина, Алла Рубина и еще 15 известных деятелей культуры и театрального искусства Украины.

Открытие фестиваля пройдет 12 мая на площади Ивана Франко. Спектакли участников фестиваля будут транслироваться в прямом эфире на интернет-канале ПИКУТВ.

В Украине театральное аматорство приобрело широкий размах, а по разнообразию, массовости, активности оно не имеет аналогов в Европе. Такое распространение художественной практики в обществе - яркое свидетельство значительного культурного и интеллектуального потенциала Украины, формирования единого культурного пространства.

В будущем фестиваль планирует привлечь аматорские театры из разных стран и превратить Киев на несколько дней в художественное пространство, в которое будут вовлечены сотни коллективов, тысячи участников и почти все театры столицы.

Как получить абонементы, можно узнать здесь.

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