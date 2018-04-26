В Мариуполь на фестиваль съедутся мировые музыканты: лайнап

В Мариуполе 3-5 августа на территории пляжа "Песчанка" во второй раз пройдет самый большой музыкальный фестиваль восточной Украины MRPL CITY 2018.

В этом году главными хедлайнерами станут авторы хита Butterfly, знаменитая группа Crazy Town (США).

"Идея сделать фестиваль в Мариуполе появилась, потому что на восточном побережье Украины никогда не проводилось ничего подобного. Масштабный музыкальный фестиваль на пляже Азовского моря стал первым в своем роде, и это привлекло множество гостей со всей страны", - отметил организатор MRPL CITY Владимир Бригинец.

По его словам, миссия фестиваля - показать всем, что Мариуполь - это украинский и, главное, безопасный город.

В этом году декорации фестиваля, сцены и зона фудкортов MRPL City будут оформлены в индустриальном стиле.

Помимо выступлений артистов, посетителям будут предложены различные сервисы и зоны отдыха, а также мастер-классы, спортивные игры и водные развлечения. Для иногородних посетителей MRPL City будет организован охраняемый палаточный городок со всеми удобствами.

Лайнап MRPL City 2018

Vanilla Sky (Италия), Dilemma, DZIDZIO, Ольга Полякова, 5'nizza, ВВ, O.Torvald, "Табула Раса", Green Gray, "Брати Гадюкіни", ONUKA, "Мотор`ролла", Валентин Cтрыкало, ЛСП, Сергей Бабкин, KAZKA, TAYANNA, Артем Пивоваров, "Сальто Назад", "Пошлая Молли", Noize MC, Ivan Dorn, Макс Барских, Crazy Town.

Matt Nash (Великобритания), Gidro, Cape Cod, Miss Monique, Mark Devite, LTW, YUKO, Super8 & Tab (Финляндия), Azzoti, Arston (Беларусь), Wanna Wake, Celery, Andy Moor (Великобритания).

Как сообщал CityOboz, киевский фестиваль назвали одним из лучших в мире.