В Киеве появится парк с пешеходными мостами и тоннелем 

В Киеве в Оболонском районе в этом году начнут строительство парка культуры и отдыха "Парк Почайна".

Согласно распоряжению КГГА, пространство обустроят на территории около 10,10 га, расположенной вдоль реки Почайна к заливу Вовковата между проспектом Степана Бандеры и улицей Электриков.

Для связи с озером Иорданским и жилым массивом построят пешеходный мост над проспектом Бандеры.

В парке будут установлены малые архитектурные формы, обустроена подпорная стенка, пешеходные мостики и тоннель.

Заказчиком данных работ определен "Киевский центр развития городской среды".

Как сообщал CityOboz, в Киеве появится скейт-парк.