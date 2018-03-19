В Киеве подготовили домики для пернатых 

В Киеве работники Дарницкого лесопаркового хозяйства сделали для пернатых скворечники.
"Для пернатых друзей подготовили "дома", чтобы весной посетители леса наслаждались пением птиц в новых комфортных беседках в лесных массивах", - говорится в сообщении на странице КП в Facebook.
Всех желающих приглашают приобщиться к встрече пернатых друзей в лесополосах.
Все, кто хочет помочь сотрудникам КП развешивать скворечники, могут звонить по телефону 044-568-64-08.
Как сообщал CityOboz, в Киеве спасли енота, который застрял в вентиляции.
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