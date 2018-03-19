В Киеве подготовили домики для пернатых 

В Киеве работники Дарницкого лесопаркового хозяйства сделали для пернатых скворечники.

"Для пернатых друзей подготовили "дома", чтобы весной посетители леса наслаждались пением птиц в новых комфортных беседках в лесных массивах", - говорится в сообщении на странице КП в Facebook.

Всех желающих приглашают приобщиться к встрече пернатых друзей в лесополосах.

Все, кто хочет помочь сотрудникам КП развешивать скворечники, могут звонить по телефону 044-568-64-08.

Как сообщал CityOboz, в Киеве спасли енота, который застрял в вентиляции.