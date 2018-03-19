У Києві підготували будиночки для пернатих

У Києві працівники Дарницького лісопаркового господарства зробили для пернатих шпаківні.

"Для пернатих друзів підготували "домівки", щоб навесні відвідувачі лісу насолоджувалися співом птахів в нових комфортних альтанках в лісових масивах", - йдеться в повідомленні на сторінці КП в Facebook.

Всіх бажаючих запрошують долучитися до зустрічі пернатих друзів в лісосмугах.

Всі, хто хоче допомогти співробітникам КП розвішувати шпаківні, можуть дзвонити по телефону 044-568-64-08.

Як повідомляв CityOboz, в Києві врятували єнота, який застряг у вентиляції.