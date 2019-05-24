"Творится полный кошмар": в Киеве сильный ливень затопил улицы

В Святошинском районе Киева, 24 мая прошел сильный ливень затопив некоторые объекты.

Одно из видео с последствиями опубликовано на странице Facebook "Киев Оперативный".

"Святошино плывет", — написали в группе.

На видео заметно, что ливень затопил проезжую часть возле станции метро на площади Героев Бреста.

Потоп в Киеве Instagram @tatiana__grubnyk

Также видео с затопленными дорогами опубликовала в Instagram киевлянка Татьяна Грибник. "Сейчас дождик пошел. Творится просто полный кошмар. Машины моются", — отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 23 мая, возле известного ТРЦ Lavina Mall в Киеве образовался масштабный потоп. На оказавшихся в нашем распоряжении кадрах видно, что потоп охватил огромную площадку перед ТРЦ, затронув даже стоящие на парковке автомобили. В результате водителям пришлось пробираться к ним прямо по воде

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