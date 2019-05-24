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"Твориться повне жахіття": у Києві сильна злива затопила вулиці

8.9тЧитати матеріал російською

У Святошинському районі Києва 24 травня пройшла сильна злива, яка затопила деякі об'єкти.

Одне із відео з наслідками опубліковане на сторінці Facebook "Київ Оперативний".

"Святошино пливе", — написали в спільноті.

На відео помітно, що злива затопила проїжджу частину біля станції метро на площі Героїв Бреста.

Потоп у Києві

Потоп у Києві

Instagram @tatiana__grubnyk

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Також відео із затопленими дорогами опублікувала в Instagram киянка Тетяна Грибник. "Зараз дощик пішов. Твориться повне жахіття. Автомобілі миються", — зазначила вона.

# київ # святошино

Публікація від Тетяна (@tatiana__grubnyk)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 23 травня, біля відомого ТРЦ Lavina Mall у Києві утворився масштабний потоп. На відео, яке опинилося в нашому розпорядженні, видно, що потоп охопив величезний майданчик перед ТРЦ, діставшись навіть автомобілів, які стоять на парковці. В результаті водіям довелося пробиратися до них, йдучи у воді.

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Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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