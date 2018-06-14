В Киеве 4 тысячи йогов установят международный рекорд

23 июня в 18:00 на Крещатике в Киеве стартует крупнейшая йога-сессия в Украине - "Марафон без суеты". Событие, посвященное Международному дню йоги, откроет Господин Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти.

Ожидается около 4 тысяч участников, что станет европейским рекордом. На празднике будут присутствовать представители Книги рекордов Европы.

Участие для всех желающих бесплатно. С собой нужно иметь только коврик для йоги.

Кроме того, активности пройдут в Мариинском парке в четверг, 21 июня, с 16:00 до 21:00. Это будут уроки медитации и традиционные чайные церемонии. Мероприятие называется Йога-Мела, или Фестиваль по Йоге.

Напомним, что Международный день йоги отмечают 21 июня, в день летнего Солнцестояния, по инициативе Индии. Обычно в этот день люди во всем мире медитируют, участвуют в дебатах и культурных мероприятиях.

Ежегодно йога-сессию проводят на Таймс Сквер в Нью-Йорке. В 2015 в Индии было установлено два мировых рекорда - самая многочисленная и многонациональная йога-сессия, в которой приняли участие 35 тысяч человек.

В 2017 году на "Марафоне без суеты" был зарегистрирован Национальный рекорд Украины - 1517 участников. Массовой йога-сессией практикующие йогу хотят отпраздновать 26-ю годовщину украино-индийской дружбы и провести время с единомышленниками.

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