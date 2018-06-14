У Києві 4 тисячі йогів встановлять міжнародний рекорд

23 червня о 18:00 на Хрещатику в Києві стартує найбільша йога-сесія в Україні – "Марафон без метушні". Подію, присвячену Міжнародному дню йоги, розпочне Пан Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті.

Очікується близько 4 тисяч учасників, що стане європейським рекордом. На святі будуть присутні представники Книги рекордів Європи.

Участь для всіх бажаючих безкоштовна. З собою потрібно мати тільки килимок для йоги.

Крім того, активності пройдуть в Маріїнському парку у четвер, 21 червня, з 16:00 до 21:00. Це будуть уроки медитації та традиційні чайні церемонії. Захід називається – Йога-Мела, або Фестиваль з Йоги.

Нагадаємо, що Міжнародний день йоги відзначають 21 червня, в день літнього Сонцестояння, за ініціативою Індії. Зазвичай цього дня люди у всьому світі медитують, беруть участь у дебатах, обговореннях та культурних заходах.

Щороку йога-сесію проводять на Таймс Сквер у Нью-Йорку. У 2015 в Індії було встановлено два світових рекорди – найчисельніша та найбагатонаціональніша йога-сесія, участь у якій взяли 35 тисяч осіб.

В 2017 році на "Марафоні без метушні" був зареєстрований Національний рекорд України – 1517 учасників. Наймасовішою йога-сесію практикуючі йогу хочуть відсвяткувати 26-ту річницю україно-індійської дружби та провести час з однодумцями.

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