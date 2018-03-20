В Харькове снимают фильм с голливудскими актерами 

В Харькове снимают кино о британском журналисте из Уэльса, который вместе с коллегой Малкольмом Маггериджем первым поведал миру о голодоморе в Украине.

Как сообщает Vgorode, фильм под названием "Гарет Джонс" - это совместный проект Польши, Украины и Великобритании.

В главных ролях задействованы известные голливудские актеры Ванесса Кирби, Джеймс Нортон, Питер Сасгаарт.

Гарет Джонс уже тогда писал, что голодомор был искусственным. "Нет Хлеба", "Царит голод", "Миллионы умирают" – заголовки его статей были неожиданными и громкими для 1933 года.

По сценарию в 1933 году репортер Гарет Джонс знакомится в Москве с журналисткой Адой Брукс.

"Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Колхоз животных" Джорджа Оруэлла", — говорится в описании к фильму.

Часть сцен, действие которых происходит в Москве, снимают в Харькове.

Из украинских актеров в проекте заняты Яков Ткаченко, Олег Драч, Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая, Алина Ковальская.

Как сообщила пресс-служба полиции, в связи со съемками в центре города перекрыто движение транспорта.

Как сообщал CityOboz, в Харькове расскажут о закодированных знаках на писанках.