В Харькове расскажут о тайнах слобожанской писанки

В Харьковском историческом музее имени Сумцова (ул. Университетская, 5) 27 марта открывается выставка "Тайны слобожанской писанки".

Как сообщается на сайте ОГА, посетители музея смогут ознакомиться с интересным миром закодированных знаков.

Представленные на выставке старинные и современные писанки расскажут о народном искусстве росписи яиц, которое было распространенным в древности на Слобожанщине и дошло до наших дней благодаря любителям, народным мастерам и профессиональным писанкарям.

Жемчужиной выставки станут оригинальные писанки из коллекции этнографа, основателя и первого директора музея Слободской Украины Николая Сумцова, которые почти не выносятся на публику, чтобы не терять свой первоначальный вид. Поэтому вниманию посетителей представят их точные копии.

Ярким дополнением выставки станут фотографии и альбомы, которые характеризуют украинскую писанку как традиционный вид народного искусства, а также старинные полотенца конца XIX-ХХ века.