У Харкові знімають фільм з голлівудськими акторами

У Харкові знімають кіно про британського журналіста з Уельсу, який разом з колегою Малкольмом Маггеріджем першим повідомив світові про голодомор в Україні.

Як повідомляє Vgorode, фільм під назвою "Гарет Джонс" -це спільний проект Польщі, України і Великобританії.

У головних ролях задіяні відомі голлівудські актори Ванесса Кірбі, Джеймс Нортон, Пітер Сасгаарт.

Гарет Джонс вже тоді писав, що голодомор був штучним. "Немає Хліба", "Панує голод", "Мільйони помирають" - заголовки його статей були несподіваними і гучними для 1933 року.

За сценарієм в 1933 році репортер Гарет Джонс знайомиться в Москві з журналісткою Адою Брукс.

"Ада відкриває йому очі на "радянську утопію", яка не має нічого спільного з реальністю. І Гарет, незважаючи на смертельні погрози, починає своє розслідування. Ховаючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: голодомор, жорстку цензуру, змову і масові репресії. Саме його викриття згодом стануть основою для роману "Колгосп тварин" Джорджа Оруелла", - йдеться в описі до фільму.

Частина сцен, дія яких відбувається в Москві, знімають в Харкові.

З українських акторів у проекті зайняті Яків Ткаченко, Олег Драч, Володимир Федорук, Анна Шайдюк, Аліна Ковальська.

Як повідомила прес-служба поліції, в зв'язку зі зйомками в центрі міста перекрито рух транспорту.

Як повідомляв CityOboz, в Харкові розкажуть про закодованих знаках на писанках .