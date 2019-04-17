У Харкові машина з людьми ледь не потонула в окропі: з'явилися фото і відео

У Київському районі Харкова машина з водієм і пасажиром ледь не потонула в окропі посеред дороги.

За даними обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це трапилося 17 квітня (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

На вулиці Матюшенка прорвало трубу із гарячою водою, через що було затоплено проїжджу частину.

ДСНС

"У результаті аварії ділянка проїжджої частини була затопленою. Наполовину у воді опинилась одна автівка Mazda 626. Водій та пасажир перелізли на дах автомобіля та потребували допомоги", – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що рятувальна служба допомогла двом чоловікам врятуватися з "гарячої пастки". Іномарку відбуксирували з місця події в безпечне місце за допомогою тросу.

ДСНС

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 15 квітня відбулася серйозна НП біля станції метро "Арсенальна". Будівельна конструкція привалила робітників і машину.

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