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У Харкові машина з людьми ледь не потонула в окропі: з'явилися фото і відео

1.4тЧитати матеріал російською

У Київському районі Харкова машина з водієм і пасажиром ледь не потонула в окропі посеред дороги.

За даними обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це трапилося 17 квітня (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

На вулиці Матюшенка прорвало трубу із гарячою водою, через що було затоплено проїжджу частину.

У Харкові машина з людьми ледь не потонула в окропі: з'явилися фото і відео

ДСНС

Новини
Порізав ножем: у парку Києва трапилася кривава НП

"У результаті аварії ділянка проїжджої частини була затопленою. Наполовину у воді опинилась одна автівка Mazda 626. Водій та пасажир перелізли на дах автомобіля та потребували допомоги", – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що рятувальна служба допомогла двом чоловікам врятуватися з "гарячої пастки". Іномарку відбуксирували з місця події в безпечне місце за допомогою тросу.

У Харкові машина з людьми ледь не потонула в окропі: з'явилися фото і відео

ДСНС

У Харкові машина з людьми ледь не потонула в окропі: з'явилися фото і відео

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 15 квітня відбулася серйозна НП біля станції метро "Арсенальна". Будівельна конструкція привалила робітників і машину.

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Місце
УкраїнаХарків
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Радоваться надо. Наконец-то горячей водой помыться можно благодаря Петру Алексеевичу.
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