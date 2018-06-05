В Днепре заметили водоплавающего оленя

В ходе патрулирования акватории Днепра сотрудники правоохранительных органов заметили плескавшегося в реке оленя.
Рогатое животное мирно плавало и настолько увлеклось процессом ныряния, что не заметило патрульных, сообщает dnepr24.
Они осматривали акваторию между Старыми Кодаками и Днепропетровским Орельским заповедником.
"Звери тоже большие любители освежиться в прохладной воде и, как и горожане, с нетерпением ожидают начала пляжного сезона", - говорится в сообщении.
Как сообщал CityOboz, в зоопарке Харькова родился милый верблюжонок.